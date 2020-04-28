УАФ жорстко покарала ФК "Суми" та Олександра Севідова через договірні матчі

Михайло Морозов Футбол 15:20, 28.04.2020 Оновлено: 15:27, 28.04.2020

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ (колишня ФФУ) позбавив професійного статусу ФК "Суми" і відсторонив від футболу відомого українського тренера Олександра Севідова на п'ять років.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), в наступному сезоні "Суми" не зможуть брати участь у турнірах Професійної футбольної ліги (ПФЛ). Що стосується Севідова, який працював консультантом у команді, то крім п'ятирічної дискваліфікації він отримав ще п'ять років умовного покарання з випробувальним терміном два роки, облік яких починається після відбування основної санкції.

Штаб-квартира УАФ
УАФ

Від футболу також були відсторонені гравці, тренери та керівники "Сум". Найжорсткіше покарання понесуть експрезидент клубу Ростислав Козар і футболісти Єгор Луговий і Олег Давидов, які отримали довічну дискваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епізод матчу між ФК "Суми" і МФК "Миколаїв" у Першій лізі України викликав ажіотаж у мережі.

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