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28 квітня • оновлено в 15:59
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УАФ жорстко покарала ФК "Суми" та Олександра Севідова через договірні матчі

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Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ (колишня ФФУ) позбавив професійного статусу ФК "Суми" і відсторонив від футболу відомого українського тренера Олександра Севідова на п'ять років.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), в наступному сезоні "Суми" не зможуть брати участь у турнірах Професійної футбольної ліги (ПФЛ). Що стосується Севідова, який працював консультантом у команді, то крім п'ятирічної дискваліфікації він отримав ще п'ять років умовного покарання з випробувальним терміном два роки, облік яких починається після відбування основної санкції.

Штаб-квартира УАФ

Штаб-квартира УАФ

УАФ

Від футболу також були відсторонені гравці, тренери та керівники "Сум". Найжорсткіше покарання понесуть експрезидент клубу Ростислав Козар і футболісти Єгор Луговий і Олег Давидов, які отримали довічну дискваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епізод матчу між ФК "Суми" і МФК "Миколаїв" у Першій лізі України викликав ажіотаж у мережі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
ФФУ
Особа
Олександр Севідов
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