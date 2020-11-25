УАФ відреагувала на рішення УЄФА присудити збірній України поразку 0:3

Віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький прокоментував рішення УЄФА присудити поразку нашiй збірнiй за скасований матч проти Швейцарії.

Генеральний секретар Асоціації зазначив, що Україна буде оскаржувати це рішення.

"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною", – цитує Запісоцького пресслужба УАФ .

17 листопада департамент охорони здоров'я кантону Люцерн вирішив перевести на карантин всю делегацію національної команди України, через що поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна був скасований.