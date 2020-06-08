УАФ ухвалила рішення щодо контракту Шевченка: спортивні підсумки 7 червня

У збірній України ухвалили офіційне рішення щодо контракту Андрія Шевченка, а в США помер перший американський чемпіон світу зі спортивної гімнастики Томас Курт.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 7 червня.

Крім того, київське "Динамо" розгромило "Олександрію" в 25-му турі УПЛ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Шевченко зробив заяву про подальшу кар'єру в збірній України

Помер Курт Томас – триразовий чемпіон світу зі спортивної гімнастики

Боксер Тайсон Кужьма відправив суперника в нокаут у бою без рукавичок

Коді Гарбрандт потужно нокаутував Рафаеля Ассунсао на UFC 250

"Динамо" в грі з трьома пенальті забило п'ять м'ячів "Олександрії" в УПЛ

УЄФА відмовився догравати Лігу чемпіонів у Москві: ЗМІ назвали нове місто

Ухвалено офіційне рішення щодо контракту Шевченка та збірної України

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!