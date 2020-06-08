УАФ ухвалила рішення щодо контракту Шевченка: спортивні підсумки 7 червня

У збірній України ухвалили офіційне рішення щодо контракту Андрія Шевченка, а в США помер перший американський чемпіон світу зі спортивної гімнастики Томас Курт.
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Крім того, київське "Динамо" розгромило "Олександрію" в 25-му турі УПЛ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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Ухвалено офіційне рішення щодо контракту Шевченка та збірної України
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