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8 червня • оновлено в 10:11
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УАФ ухвалила рішення щодо контракту Шевченка: спортивні підсумки 7 червня

2.2т
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У збірній України ухвалили офіційне рішення щодо контракту Андрія Шевченка, а в США помер перший американський чемпіон світу зі спортивної гімнастики Томас Курт.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 7 червня.

Крім того, київське "Динамо" розгромило "Олександрію" в 25-му турі УПЛ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Ухвалено офіційне рішення щодо контракту Шевченка та збірної України

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
UFC Ліга чемпіонів Прем'єр-ліга України
Особа
Андрій Шевченко
Теги
ФК Динамо Київ Збірна України з футболу
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