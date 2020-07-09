УАФ пояснила скасування голу Шепелєва у ворота "Ворскли" в Кубку України

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) пояснив, чому гол півзахисника "Динамо" Володимира Шепелєва в фінальному матчі Кубка України проти "Ворскли" був скасований.

"Переглядаючи цей відеоепізод, можна переконатися, що гравець № 8 "Динамо", який забивав гол (Шепелєв), перебував у правильній позиції, а його партнер № 7 (Вербич) перебував неподалік у положенні "поза грою", і його дії явно впливали на дії/можливості захисника "Ворскли" № 17 (Чеснакова) зіграти з м’ячем, що був поруч із ним. Тому це є втручанням в дії суперника, що заслуговує покарання", – написано на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, що момент, який викликав суперечки, стався на 70-й хвилині фінального матчу за рахунку 1:1. Правий захисник "Динамо" Томаш Кендзьора виконав простріл у штрафний майданчик, який замкнув Володимир Шепелєв, але арбітриня зустрічі Катерина Монзуль скасувала взяття воріт через офсайд у Беньяміна Вербича.

Епізод можна ще раз переглянути на відео, починаючи з 57-ї секунди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скасований гол не завадив підопічним Олексія Михайличенка здобути перемогу в фінальному матчі Кубка України.