УАФ повідомила про готовність України зіграти зі Швейцарією 18 листопада

Українська асоціація футболу (УАФ) заявила про готовність збірної України зіграти проти Швейцарії в межах шостого туру Ліги націй в середу, 18 листопада.

Як повідомляється на офіційному сайті УАФ, представники нашої футбольної асоціації надіслали листа в УЄФА, в якому написали, що Україна може виставити необхідну кількість здорових гравців для участі в матчі. В організації попросили Союз європейських футбольних асоціацій звернутися до влади Люцерна, щоб ті дозволили здоровим гравцям залишити карантин і вийти на поєдинок.

В УАФ також підтвердили інформацію про те, що не зможуть зібрати повністю нову команду з новим тренерським штабом до вечора середи, 18 листопада, оскільки молодіжна збірна у вівторок, 17 листопада, грала проти Північної Ірландії до 21 року у відборі на Євро-2021, а футболісти інших вікових груп перебувають у різних містах або за кордоном, тому не встигнуть прибути в розташування національної команди в необхідні терміни.

Позиція української сторони полягає в тому, що наша збірна не винна в ситуації, що виникла. З цієї причини результат матчу повинен вирішуватися на футбольному полі і за принципами Fair Play (Чесної гри – Ред.).

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок шостого туру Ліги націй був скасований місцевою владою. Головний лікар кантону Люцерн відправив збірну України на карантин і пояснив своє рішення. Пізніше ЗМІ назвали варіанти подальшого розвитку подій з матчем нашої команди проти Швейцарії.