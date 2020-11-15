УАФ орендувала 180-місний літак, щоб перевести одного футболіста збірної України

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
2,8 т.
Сергій Коваленко

Українська асоціація футболу (УАФ) замовила 180-місцевий літак "Ембраєр", який з дотриманням медичного протоколу повинен був перевести з Лейпцига до Києва гравців збірної України, заражених COVID-19.

Так як "динамівці" Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Вадим Комардин полетіли раніше на спеціальному чартері з Києва, в "Ебраєрi" летів єдиний футболіст. Ним виявився гравець "Шахтаря" Віктор Коваленко.

Віктор Коваленко
Літак "Ембраєр" на якому летів футболіст
характеристики літака
Час прибуття борта в "Бориспіль"

Ще один заражений коронавірусом Андрій Ярмоленко вилетів до Лондона спецбортом, який організував англійський "Вест Хем".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Лейпцигу 14 листопада відбувся матч 5-го туру Ліги націй Німеччина – Україна (3:1).

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