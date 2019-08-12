Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

УАФ анонсувала історичний матч збірної України

800 Читати матеріал російською

Восени збірна України з футболу проведе дві товариські гри. 10 вересня українська національна команда зустрінеться з триразовим чемпіоном Африки - збірною Нігерії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (колишньої ФФУ), цей поєдинок відбудеться в Дніпрі, через три дні після офіційного виїзного матчу підопічних Андрія Шевченка у відборі Євро-2020 проти Литви.

Стадіон "Славутич-Арена" вперше прийме матч збірної України

Стадіон "Славутич-Арена" вперше прийме матч збірної України

wikipedia.org

Новини
"У Мораєса немає..." Футболіст збірної України різко висловився про натуралізацію

Також члени Виконкому УАФ затвердили в якості місця проведення товариської зустрічі Україна - Естонія, яка повинна відбутися 14 листопада, запорізьку "Славутич-Арену". Цей матч стане першим в історії поєдинком національної збірної в Запоріжжі.

Повний календар збірної України на осінь 2019 року:

  • 7 вересня. Литва - УКРАЇНА (відбір Євро-2020) * Вільнюс

  • 10 вересня. УКРАЇНА - Нігерія (спаринг) * Дніпро

  • 11 жовтня. УКРАЇНА - Литва (відбір Євро-2020) * Харків

  • 14 жовтня. УКРАЇНА - Португалія (відбір Євро-2020) * Київ

  • 14 листопада. УКРАЇНА - Естонія (спаринг) * Запоріжжя

  • 17 листопада. Сербія - УКРАЇНА (відбір Євро-2020) * Белград

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Аталанти" захоплено відгукнувся про гру лідера збірної України з футболу Руслана Малиновського, який перейшов у клуб Серії А цього літа.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Місце
Україна
Тег
збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...