УАФ анонсувала історичний матч збірної України

Восени збірна України з футболу проведе дві товариські гри. 10 вересня українська національна команда зустрінеться з триразовим чемпіоном Африки - збірною Нігерії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (колишньої ФФУ), цей поєдинок відбудеться в Дніпрі, через три дні після офіційного виїзного матчу підопічних Андрія Шевченка у відборі Євро-2020 проти Литви.

Стадіон "Славутич-Арена" вперше прийме матч збірної України wikipedia.org

Також члени Виконкому УАФ затвердили в якості місця проведення товариської зустрічі Україна - Естонія, яка повинна відбутися 14 листопада, запорізьку "Славутич-Арену". Цей матч стане першим в історії поєдинком національної збірної в Запоріжжі.

Повний календар збірної України на осінь 2019 року:

7 вересня. Литва - УКРАЇНА (відбір Євро-2020) * Вільнюс

10 вересня. УКРАЇНА - Нігерія (спаринг) * Дніпро

11 жовтня. УКРАЇНА - Литва (відбір Євро-2020) * Харків

14 жовтня. УКРАЇНА - Португалія (відбір Євро-2020) * Київ

14 листопада. УКРАЇНА - Естонія (спаринг) * Запоріжжя

17 листопада. Сербія - УКРАЇНА (відбір Євро-2020) * Белград

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Аталанти" захоплено відгукнувся про гру лідера збірної України з футболу Руслана Малиновського, який перейшов у клуб Серії А цього літа.

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