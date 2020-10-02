У "Зорі" прокоментували результати жеребкування Ліги Європи

Генеральний директор "Зорі" Станіслав Оганов прокоментував результати жеребкування Ліги Європи, яка відбулася в п'ятницю, 2 жовтня, в швейцарському Ньоні.

В інтерв'ю телеканалам "Футбол" він поділився думкою, що луганський клуб має непогані шанси на вихід із групи. Незважаючи на це, гендиректор "Зорі" не став оцінювати силу команд, які стануть суперниками луганчан.

"Суперники досить таки сильного рівня. Група нам дісталася хороша. Думаю, що нам цілком під силу з неї вийти. Я не хочу коментувати силу команд, тому що про це більше знає головний тренер Віктор Скрипник", – заявив Оганов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму квартеті Ліги Європи "Зоря" зіграє з "Брагою", "Лестером" і АЕКом. Також став відомий склад усіх груп другого за силою єврокубку.