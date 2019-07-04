"Манчестер Сіті" підставив Зінченка

Англійський "Манчестер Сіті" оголосив про перехід захисника голландського ПСВ Анхеліньо, який тепер стане прямим конкурентом Олександра Зінченка в складі "Городян".

mancity.com Анхеліньо

22-річний іспанський футболіст, також як і Зінченко, діє на полі в ролі лівого захисника. При цьому за підсумками минулого сезону Анхеліньо був визнаний найкращим гравцем на даній позиції в чемпіонаті Нідерландів.

Додамо, що Анхеліньо належав "Манчестер Сіті" до 2018 року. Потім його трансфер викупив ПСВ, але в договорі між клубами значилося право "Городян" на зворотний викуп, яким англійський клуб зараз і скористався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінченко осідлав відому українську журналістку.

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