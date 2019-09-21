У Зідана виникли проблеми у "Реалі"

Французький наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан дав футболістам вихідний після невдалого старту в Лізі чемпіонів, що викликало негативну реакцію з боку керівництва "вершкових".

Зінедін Зідан

Президент "королівського клубу" Флорентіно Перес, а також інші представники ради директорів не поділяють думку Зідана. У керівництві незадоволені останніми результатами команди і не розуміють, за що футболісти отримали вихідний. У неділю, 22 вересня, клубне керівництво проведе спеціальне зібрання з приводу недавніх виступів "Реала".

Крім того, як стверджує ESPN, деякі гравці "Реала" після поразки в Лізі чемпіонів від ПСЖ стали сумніватися в головному тренері Зінедіна Зідана.

Значні гравці в роздягальні мадридців думають, що 47-річний француз уже не той, що раніше.

Також у ряду футболістів існують побоювання в зв'язку з чутками про те, що Зідана може змінити Жозе Моуріньо. Інші кандидати – Массіміліано Аллегрі і Айтор Каранка.

18 вересня "Реал" крупно поступився в гостьовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти французького "Парі Сен-Жермен". Іспанці програли з рахунком 0:3.

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