У жіночому футболі повторили легендарний гол Робіна ван Персі на ЧС-2014

Максим Іншаков Футбол 22:48, 8.08.2020 Оновлено: 22:49, 8.08.2020

Нападаюча американської команди "Портленд Торнс" Ліндсі Хоран забила розкішний гол "рибкою" в матчі Кубка виклику Національної жіночої футбольної ліги проти "Вашингтон Спіріт" (1:1)

На 69-й хвилині зустрічі 26-річна футболістка відгукнулася на навіс зі штрафного удару і головою переправила м'яч під поперечину, як під копірку повторивши легендарний гол Робіна ван Персі.

Голландець таким чином потрапив у ворота Іспанії на чемпіонаті світу-2014 в Бразилії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст "Мілана" забив фантастичний гол зі штрафного, повторивши шедевр ЧС-2018. Турецький футболіст "Мілана" Хакан Чалханоглу відзначився феноменальним ударом в матчі 36-го туру чемпіонату Італії в Серії А.

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