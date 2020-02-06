У Зеленського хочуть зробити міністром легенду "Динамо"

Ексголкіпер київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський може стати керівником Державного агентства спорту під управлінням Міністерства культури.

Як повідомляє Українська правда, в Офісі президента хочуть розділити Міністерство культури, молоді та спорту на дві окремі структури – міністерство культури та міністерство молоді та спорту. Через початок підготовки до Олімпіади-2020 виникають проблеми зі створенням нової структури, оскільки це може зупинити цей процес.

Міністерство культури, молоді та спорту Новини Полтавщини

Найбільш вірогідним розвитком подій стане зняття з нинішнього глави міністерства Володимира Бородянского обов'язків по керуванню усіма питаннями, що стосуються молоді та спорту, та створення Держагентства спорту в сфері управління Мінкульту.

Одним з кандидатів на цей пост є легенда "Динамо", який зараз працює помічником головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Шовковський поділився думкою про президента України Володимира Зеленського.

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