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У збірної Росії знайшли допінгіста перед ЧС-2018

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Один з гравців в складі збірної Росії, заявлених на чемпіонат світу, вживав допінг.

Про це в інтерв'ю BBC Sport заявив колишній глава московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков.

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"Я бачив імена тих, хто був заявлений на чемпіонат світу, і я його впізнав", - сказав Родченков.

Нагадаємо, що з 1000 російських спортсменів з 30 видів спорту, яким в період з 2012 по 2015 рік Родченков допомагав приховувати сліди вживання заборонених препаратів, було 34 футболіста.

Минулого тижня ФІФА заявила, що закінчила допінгове розслідування щодо російських футболістів через "недостатню кількість доказів".

У свою чергу, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило, що погоджується з рішенням ФІФА закрити справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівники російського спорту зізналися про існування в країні допінг системи.

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Тема
ЧС-2018
Об'єкт
збірна Росії з футболу
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