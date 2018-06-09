У збірної Мексики геніально пояснили оргію з повіями

Півзахисник збірної Мексики Андрес Гуардадо пояснив вечірку, яку кілька футболістів його команди влаштували з 30 повіями. Гравець вважає, що члени команди можуть робити все, що захочуть.

"Ми не тільки футболісти, а й звичайні люди. Тому можемо робити те, що захочемо, коли знаходимося поза футбольним полем. Не думаю, що ми порушили дисципліну", - сказав Гуардадо в інтерв'ю Le Figaro.

Нагадаємо, що 6 червня футболісти збірної Мексики влаштували оргію, на яку замовили близько 30 повій. Після товариського матчу з Шотландією (1:0) вісім гравців орендували будинок біля Мехіко, замовили ескорт і влаштували вечірку, яка тривала близько 24 годин.