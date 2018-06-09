УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

У збірної Мексики геніально пояснили оргію з повіями

3.9тЧитати новину російською

Півзахисник збірної Мексики Андрес Гуардадо пояснив вечірку, яку кілька футболістів його команди влаштували з 30 повіями. Гравець вважає, що члени команди можуть робити все, що захочуть.

"Ми не тільки футболісти, а й звичайні люди. Тому можемо робити те, що захочемо, коли знаходимося поза футбольним полем. Не думаю, що ми порушили дисципліну", - сказав Гуардадо в інтерв'ю Le Figaro.

Новини
Найсексуальнішу ведучу в світі штовхнули в ефірі заради ЧС-2018

Нагадаємо, що 6 червня футболісти збірної Мексики влаштували оргію, на яку замовили близько 30 повій. Після товариського матчу з Шотландією (1:0) вісім гравців орендували будинок біля Мехіко, замовили ескорт і влаштували вечірку, яка тривала близько 24 годин.

Об'єкт
збірна Мексики з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Думаю скаутам Динамо следует рассмотреть этих ребят, как потенциальных игроков клуба. В атмосферу команды они отлично впишутся)
Ответить
0
0

Наші блоги