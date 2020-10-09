У збірній України з футболу два нові випадки COVID-19: спортивні підсумки 8 жовтня
У збірної України з футболу виявили ще два випадки COVID-19, а боксер Денис Беринчик нокаутом захистив чемпіонський пояс.
Крім того, в "Шахтарі" зафіксували масове зараження коронавірусів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 8 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Беринчик переміг нокаутом у чемпіонському бою. Відео
Лідери збірної України заразилися COVID-19 і не зіграють проти Німеччини
В "Шахтарі" масове інфікування COVID-19
Тренер збірної Франції висловився щодо розгрому України
Зірки збірної Франції захопилися Шевченком після матчу з Україною
Автор славнозвісного пенальті у світі потрапив до реанімації через коронавірус