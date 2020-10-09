У збірній України з футболу два нові випадки COVID-19: спортивні підсумки 8 жовтня

У збірної України з футболу виявили ще два випадки COVID-19, а боксер Денис Беринчик нокаутом захистив чемпіонський пояс.

Крім того, в "Шахтарі" зафіксували масове зараження коронавірусів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 8 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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