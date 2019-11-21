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21 листопада • оновлено в 21:11
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У збірнiй України скучили за Ракицьким

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Захисник збірної України Сергій Крiвцов впевнений, що національній команді не вистачає Ярослава Ракицького.

Сергій Крiвцов

Сергій Крiвцов

"Всі знають, що Ракицький може давати ідеальні паси, я б навіть сказав унікальні. Гравця з такими здібностями видати точний і своєчасний пас дійсно не вистачає. Але, як ви розумієте, вiдхiд Ярослава зі збірної безпосередньо пов'язаний з його переходом в "Зеніт". це було його рішення, я його засуджувати не беруся", – цитує Крiвцова dialog.ua.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Ярослав Ракицький перейшов з донецького "Шахтаря" в "Зеніт" за 10 мільйонів євро, підписавши контракт з росіянами на 3,5 роки.

6 листопада Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

23 жовтня Ярослав відзначився неймовірним ударом в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

На 26-й хвилині 30-річний захисник підібрав відскок мало не в центрі поля і жахливим "пострілом" відправив м'яч точно в нижній кут.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Сергій Кривцов Ярослав Ракицький
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