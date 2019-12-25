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25 грудня • оновлено в 15:14
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У збірній України прийняли важливе рішення щодо Євро-2020

3.4т
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Президент Української асоціації футболу (колишньої ФФУ) Андрій Павелко розповів, що під час Євро-2020 збірна України буде проживати в Бухаресті, і пояснив причини цього рішення.

"Ми вивчали можливості базування в Амстердамі, Будапешті, Мюнхені – переглядали там усі варіанти, які УЄФА рекомендує для учасників Євро-2020. Але в підсумку зупинилися на Бухаресті. Знаю, що через декілька днів після жеребкування в готель, який ми вибрали, приїжджали представники Австрії – їм він теж сподобався", – цитує Павелко офіційний сайт УАФ.

Андрій Павелко

Андрій Павелко

Football.ua

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Він також розповів про зустріч з послом України в Румунії, в ході якої сторони обговорили різні варіанти підтримки уболівальників на Євро-2020.

"У Бухаресті ми плануємо відкрити фан-посольство, в якому вболівальники зможуть отримати відповіді на всі їхні запитання", – додав Павелко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України отримає рекордні призові за вихід до фінальної частини Євро-2020.

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Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Павелко
Тег
Збірна України з футболу
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