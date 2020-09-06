У збірній України пояснили виключення Степаненка зі складу

Євген Макаренко замінив Тараса Степаненка в заявці збірної України на матч у четвертій групі дивізіону А Ліги націй проти Іспанії через пошкодження коліна у футболіста "помаранчево-чорних", повідомляє FootballHub із посиланням на пресаташе національної команди Олександра Гливинського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31-річного ключового гравця "Шахтаря", який провів за національну команду 57 матчів, останньої миті замінив 29-річний динамівець.

Нагадаємо, що поєдинок Іспанія – Україна розпочнеться 6 вересня о 21:45. Було опубліковано список телеканалів, які покажуть гру в прямому ефірі.

Раніше Малиновський різко висловився на адресу працівників іспанського аеропорту. Наш футболіст зазначив, що після їхнього вчинку у команди буде додатковий стимул на полі.