У збірнiй Сербії спалах коронавiрусу перед грою з Росією в Лізі націй

Максим Іншаков Футбол 19:55, 18.11.2020

У збірнiй Сербії з футболу перед матчем 6-го туру Ліги націй проти команди Росії зафіксовано 4 випадки коронавiрусної інфекції, повідомляється на сайті Футбольного союзу Сербії (ФСС).

Позитивні тести на COVID-19 перед грою здали півзахисники Сергій Милинкович-Савич і Дарко Лазович, воротар Джордже Ніколіч, а також один з фізіотерапевтів команди.

"Що стосується інших членів збірної і професійного складу, то результати негативні. Медична команда ФСС діяла відповідно до заходів і протоколiв УЄФА і уряду Республіки Сербія, так що всі три члена національної команди і фізіотерапевт покинули спортивний центр в Стара-Пазова і будуть ізольовані", – йдеться в офіційному повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заключна зустріч групового етапу Ліги націй Сербія – Росія пройде 18 листопада в Белграді на стадіоні "Райко Мітіч". Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть матч.

У попередньому турі команда Станіслава Черчесова вперше в історії програла збірній Туреччини (2:3).

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