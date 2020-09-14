У Ярмоленка є пропозиції не тільки з Китаю, – журналіст

Ведучий аналітичної програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський заявив, що в кандидатурі українського півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка зацікавлений не тільки китайський "Шаньдун Лунен".

За інформацією журналіста, у нашого футболіста також є пропозиції з Європи та з американської Вищої ліги футболу (МЛС). Незважаючи на це, Ярмоленко не хоче залишати свою нинішню команду і намагається боротися за місце в основному складі.

Відзначимо, що в матчі першого туру англійської Прем'єр-ліги 2020/21 "Вест Хем" українця приймав на своєму полі "Ньюкасл". Команда нашого співвітчизника програла з рахунком 0:2, а Андрій з'явився на полі лише на 67-й хвилині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це рішення тренера Девіда Моєса викликало обурення серед уболівальників клубу.

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