У WADA прокоментували відсторонення Росії від ЧС-2022

Представники Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відповіли на інформацію про заборону на участь Росії в чемпіонаті світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі.
Як повідомляє агентство Лента.ру, в організації заявили, що, оскільки ЧС з футболу є великим міжнародним змаганням, збірна Росії зможе виступати на світовій першості тільки під нейтральним прапором, якщо Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) підтримає рішення WADA від 9 грудня 2019 року.
Чемпіонат світу з футболу 2022 року
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Варто відзначити, що в організації ще не виступили з офіційною заявою з приводу відсторонення російської команди від чемпіонату світу з футболу в Катарі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільший арабський спортивний телеканал BeIN Sports опублікував інформацію про те, що збірна Росії не зможе взяти участь у ЧС-2022 з футболу.
Пізніше глава РУСАДА Юрій Ганус і ФІФА не підтвердили інформацію про відсторонення росіян.
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