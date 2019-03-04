У відомого футболіста викрали матір

Півзахисник "Бордо" Семюел Калу повідомив про викрадення його матері в Нігерії з метою викупу.

Семюел Калу Readfootball.com

Мати відомого футболіста збірної Нігерії прямувала на автомобілі разом з молодшими дітьми додому, коли на дорозі їх заблокували невідомі озброєні люди. Вони вивели дітей із машини, а жінку відвезли з собою в невідомому напрямку, повідомляє The Nigerian Guardian.

Сім'я веде переговори з викрадачами з минулого тижня.

"Будь ласка, допоможіть мені попросити їх звільнити мою матір, тому що я прагну зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти збірній Нігерії виграти майбутній Кубок африканських націй. Викрадачі перший раз попросили викуп у розмірі 3 мільйонів нігерійських найр (близько 8 тисяч доларів) і запевнили нас, що вони її відпустять. Ми чекали всю ніч, але так і не бачили її. На наступний ранок вони знову зателефонували, розраховуючи отримати більше грошей. Тепер вони просять 15 мільйонів (близько 41 тисячі доларів)", – сказав Калу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чемпіонаті Туреччини футболіст заховав у руці щось схоже на лезо і під час передматчевого рукостискання став наносити різані рани суперникам.

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