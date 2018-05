"У вас Каріус": головного антигероя фіналу ЛЧ затроллілi за ганьбу в Києві

Голкіпер "Ліверпуля" Лоріс Каріус, пропустивши два ганебних голи від "Реала" в фіналі Ліги чемпіонів (1:3), потрапив під обструкцію уболівальників. У мережі народилося багато мемів на тему проколів німця.

Навіть вибіг на поле вболівальника вважають краще воротаря "Ліверпуля". Хлопець дійсно перервав атаку Кріштіано Роналду.

"Ця людина врятував більше, ніж Каріус"

I just spoke to Loris #Karius

Interview on @talksport soon



He says "my mistakes have lost the team the Final"



"I'm sorry ... sorry to everyone"



And explains how his team mates reacted and what happened with the Bale long ranger that slipped off his glove. #LFC