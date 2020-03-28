В іспанському футбольному клубі "Валенсії" виявлено масштабне зараження коронавірусом серед гравців і співробітників.

Карантин у Валенсії

Як стверджує Marca, інфіковані 25 осіб: 10 футболістів першої команди і 15 представників персоналу.

"Валенсія" вирішила не розголошувати прізвища тих, хто заразився COVID-19, щоб не втручатися в приватне життя людей.

Зазначимо, що за іспанський клуб виступає російський хавбек Денис Черишев. Як повідомляв OBOZREVATEL, спортсмен кілька днів тому злісно порушив карантин. Його зняли тієї миті, коли він здійснював пробіжку по вулицях однойменного міста.

Зауважимо, що 27 березня Іспанія встановила новий антирекорд за смертністю від коронавiрусу – за добу там загинули 832 людини.

Це стало найбільшим числом загиблих із початку епідемії, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Іспанії. У країні померли вже 5 690 осіб.

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