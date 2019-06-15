У України виникли проблеми в справі Мораеса: спортивні підсумки 14 червня

Україна зіткнулася з новими проблемами в справі Мораеса, а лідер "Шахтаря" залишає клуб: названа вартість трансферу
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 14 червня.
Крім того, визначився володар "бронзи" ЧС з футболу U-20 і стало відомо, хто насправді вбив дружину легендарного російського воротаря. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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