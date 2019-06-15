ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

У України виникли проблеми в справі Мораеса: спортивні підсумки 14 червня

1.3тЧитати матеріал російською

Україна зіткнулася з новими проблемами в справі Мораеса, а лідер "Шахтаря" залишає клуб: названа вартість трансферу

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 14 червня.

У України виникли проблеми в справі Мораеса: спортивні підсумки 14 червня

Крім того, визначився володар "бронзи" ЧС з футболу U-20 і стало відомо, хто насправді вбив дружину легендарного російського воротаря. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Україна "вбила": визначився володар "бронзи" ЧС з футболу U-20

Лідер "Шахтаря" залишає клуб: названа вартість трансферу

"Травмує мозок": промоутер Ломаченка застеріг легендарного чемпіона

Справа Мораеса: Україна зіткнулася з новими проблемами

Стало відомо, хто насправді вбив дружину легендарного російського воротаря

"Найбільше": легенда "Ювентуса" був у захваті від збірної України U-20

Україна увірвалася в топ-25 рейтингу ФІФА

На лідера збірної України навісили вражаючий цінник

"Він би пішки пішов": екс-воротар "Динамо" принизив Федецького через позицію по Росії

Всю сім'ю: стали відомі нові подробиці моторошного вбивства в родині легенди російського хокею

Опубліковано відео з місця вбивства дружини легендарного російського воротаря (18+)

"5: 5, 6: 6 ..." Тренер українців висловився про фінал ЧС з футболу U-20

У США застрелили чемпіона Росії

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel