В УАФ відкрили справу на 9 українських футболістів, які зіграли за збірну "ДНР"

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу на дев'ятьох українських футболістів за те, що вони зіграли в складі збірної так званої ДНР проти "Республіки Абхазія" у товариському матчі 25 вересня.

У УАФ проведуть перевірку можливого порушення кодексу в частині заподіяння шкоди іміджу українського футболу, йдеться на офіційному сайті Асоціації.

Під підозрою опинилися такі гравці:

Станіслав Гарненко (1987 р.н)

Євген Федотов (1987)

Артем Пархоменко (2000)

Євген Охмат (1987)

Савелія Томазов (1998)

Ярослав Махно (1993)

Андрій Лагода (2002)

Артем Бессалов (1983)

Владислав Фролов (1988)

Найвідомішим з усього списку є 37-річний Бессалов, який раніше на професійному рівні грав за донецький "Металург", каменську "Сталь", "Геліос", черкаський "Дніпро", "Миколаїв", "Полтаву", "Кристал" і " Черкаський Дніпро ".

УАФ запропонувала всім перерахованим вище футболістам надати письмові пояснення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня у тимчасово окупованому Донецьку місцеву команду назвали "Шахтарем" і заявили її на зимовий чемпіонат так званої "ДНР".