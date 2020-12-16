В УАФ відкрили справу на 9 українських футболістів, які зіграли за збірну "ДНР"

Максим Іншаков Футбол 21:15, 16.12.2020 Оновлено: 21:17, 16.12.2020

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу на дев'ятьох українських футболістів за те, що вони зіграли в складі збірної так званої ДНР проти "Республіки Абхазія" у товариському матчі 25 вересня.

У УАФ проведуть перевірку можливого порушення кодексу в частині заподіяння шкоди іміджу українського футболу, йдеться на офіційному сайті Асоціації.

Під підозрою опинилися такі гравці:

  • Станіслав Гарненко (1987 р.н)

  • Євген Федотов (1987)

  • Артем Пархоменко (2000)

  • Євген Охмат (1987)

  • Савелія Томазов (1998)

  • Ярослав Махно (1993)

  • Андрій Лагода (2002)

  • Артем Бессалов (1983)

  • Владислав Фролов (1988)

Найвідомішим з усього списку є 37-річний Бессалов, який раніше на професійному рівні грав за донецький "Металург", каменську "Сталь", "Геліос", черкаський "Дніпро", "Миколаїв", "Полтаву", "Кристал" і " Черкаський Дніпро ".

УАФ запропонувала всім перерахованим вище футболістам надати письмові пояснення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня у тимчасово окупованому Донецьку місцеву команду назвали "Шахтарем" і заявили її на зимовий чемпіонат так званої "ДНР".

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