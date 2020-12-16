В УАФ відкрили справу на 9 українських футболістів, які зіграли за збірну "ДНР"
Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу на дев'ятьох українських футболістів за те, що вони зіграли в складі збірної так званої ДНР проти "Республіки Абхазія" у товариському матчі 25 вересня.
У УАФ проведуть перевірку можливого порушення кодексу в частині заподіяння шкоди іміджу українського футболу, йдеться на офіційному сайті Асоціації.
Під підозрою опинилися такі гравці:
Станіслав Гарненко (1987 р.н)
Євген Федотов (1987)
Артем Пархоменко (2000)
Євген Охмат (1987)
Савелія Томазов (1998)
Ярослав Махно (1993)
Андрій Лагода (2002)
Артем Бессалов (1983)
Владислав Фролов (1988)
Найвідомішим з усього списку є 37-річний Бессалов, який раніше на професійному рівні грав за донецький "Металург", каменську "Сталь", "Геліос", черкаський "Дніпро", "Миколаїв", "Полтаву", "Кристал" і " Черкаський Дніпро ".
УАФ запропонувала всім перерахованим вище футболістам надати письмові пояснення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня у тимчасово окупованому Донецьку місцеву команду назвали "Шахтарем" і заявили її на зимовий чемпіонат так званої "ДНР".