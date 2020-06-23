У УАФ оцінили роботу арбітрів матчу "Динамо" – "Колос". Документ

Комітет арбітрів УАФ зробив аналіз дій головного арбітра матчу "Динамо" – "Колос" Сергія Бойка і арбітра VAR Євгена Арановського, вказавши, що всі чотири пенальті були призначені правильно.

В аналізі відзначили дві помилки, які були виправлені після перегляду повтору в VAR, повідомляє football.ua.

Бойко невірно вказав на "точку" після падіння Вербича на 76-й хвилині, однак прийняв правильне рішення після відеоповтору.

Другу помилку арбітр допустив, дозволивши продовжити гру після падіння Де Пени, але після перегляду повтору поставив пенальті, що на думку Комітету арбітрів УАФ, є вірним рішенням.

Аналіз ключових моментів арбітражу матчу Динамо - Колос / football.ua

Аналіз ключових моментів арбітражу матчу Динамо - Колос / football.ua

Аналіз ключових моментів арбітражу матчу Динамо - Колос / football.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 27-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Динамо" - "Колос" завершився з рахунком 2:1, при цьому арбітр поставив чотири пенальті і скасував п'яте.

Після гри наставник "Колоса" Руслан Костишин заявив, що на полi творилося свавілля.