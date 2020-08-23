У УАФ назвали катастрофою суддівство в матчі "Динамо"

Глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучi розкритикував суддівство в матчі першого туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі "Олімпік" - "Динамо".

Спеціаліст залишився незадоволений кількістю дисциплінарних санкцій по відношенню до гравців.

"У мене є багато що сказати з цього поєдинку. Чому? Тому, що потрібно дивитися на всі аспекти роботи. Можу сказати одне: застосування дисциплінарних санкцій у матчі "Олімпіка" і "Динамо" – це катастрофа. Так, це не вплинуло на результат, але ми дивимося на все і аналізуємо все. На мою думку, в цьому матчі не вистачає п'яти жовтих карток", – сказав Лучано Лучi в коментарі для програми Футбол NEWS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" з рахунком 4:1 здобуло перемогу над донецьким "Олімпіком" в першій офіційній зустрічі під керівництвом Мірчі Луческу.

Під час матчу на трибуни столичного стадіону ім. Лобановського прорвалися ультрас "біло-синьої" команди.

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