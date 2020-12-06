У Twitter повідомили, що Кріштіану Роналду при смерті. Фотофакт

Один із найпопулярніших футбольних Twitter-акаунтів Footballogue в ніч на 5 грудня повідомив про критичний стан португальського нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Видання, яке ніколи не публікувало "жовті" та неперевірені новини, і на акаунт якого підписано 1,2 млн осіб, повідомило, що футболіст серйозно постраждав в автокатастрофі і перебуває "між життям і смертю в шпиталі Турину".

Твіт з інформацією про тяжкий стан Роналду Twitter Footballogue

Новина проіснувала 10 хвилин, після чого була вилучена, але викликала бурий переполох серед фанатів.

На Footballogue підписано 1,2 млн осіб Twitter Footballogue

Через деякий час Footballogue розмістив новий твіт, в якому повідомив про хакерську атаку і попросив вибачення за недостовірні новини.

"Минулої ночі ми стали жертвою злому. Просимо вибачення за фальшиві новини, розміщені з нашого акаунту. Ми робимо все можливе, щоб покарати винних", – йдеться у повідомленні.

Твіт із вибаченнями Twitter Footballogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Роналду взяв участь у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", забивши 750-й гол у своїй професійній кар'єрі.