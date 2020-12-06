У Twitter повідомили, що Кріштіану Роналду при смерті. Фотофакт

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Кріштіану Роналду

Один із найпопулярніших футбольних Twitter-акаунтів Footballogue в ніч на 5 грудня повідомив про критичний стан португальського нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Видання, яке ніколи не публікувало "жовті" та неперевірені новини, і на акаунт якого підписано 1,2 млн осіб, повідомило, що футболіст серйозно постраждав в автокатастрофі і перебуває "між життям і смертю в шпиталі Турину".

Твіт з інформацією про тяжкий стан Роналду

Новина проіснувала 10 хвилин, після чого була вилучена, але викликала бурий переполох серед фанатів.

На Footballogue підписано 1,2 млн осіб

Через деякий час Footballogue розмістив новий твіт, в якому повідомив про хакерську атаку і попросив вибачення за недостовірні новини.

"Минулої ночі ми стали жертвою злому. Просимо вибачення за фальшиві новини, розміщені з нашого акаунту. Ми робимо все можливе, щоб покарати винних", – йдеться у повідомленні.

Твіт із вибаченнями

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Роналду взяв участь у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", забивши 750-й гол у своїй професійній кар'єрі.

Кріштіану Роналду