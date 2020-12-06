У Twitter повідомили, що Кріштіану Роналду при смерті. Фотофакт

Один із найпопулярніших футбольних Twitter-акаунтів Footballogue в ніч на 5 грудня повідомив про критичний стан португальського нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Видання, яке ніколи не публікувало "жовті" та неперевірені новини, і на акаунт якого підписано 1,2 млн осіб, повідомило, що футболіст серйозно постраждав в автокатастрофі і перебуває "між життям і смертю в шпиталі Турину".

Новина проіснувала 10 хвилин, після чого була вилучена, але викликала бурий переполох серед фанатів.

Через деякий час Footballogue розмістив новий твіт, в якому повідомив про хакерську атаку і попросив вибачення за недостовірні новини.

"Минулої ночі ми стали жертвою злому. Просимо вибачення за фальшиві новини, розміщені з нашого акаунту. Ми робимо все можливе, щоб покарати винних", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Роналду взяв участь у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", забивши 750-й гол у своїй професійній кар'єрі.