У турецькому клубі прокоментували скандал з форвардом "Динамо"

Президент "Анкарагюджю" Фатіх Мерт підтвердив інформацію про те, що скандальний форвард "Динамо" Жерсон Родрігес, який грає в Туреччині на правах оренди, перебуває поза складом після бійки з партнером по команді.

"Жерсон є важливим гравцем для нас. Він погано повів себе з віцекапітаном команди. Зараз він перебуває поза складом. Ми намагаємося знайти вихід із ситуації, що склалася. Сподіваюся, що ми його знайдемо. В іншому випадку нам доведеться продовжувати без нього", – цитує слова Мерта видання viralspor.com.

Нагадаємо, що Родрігес вдарив віцекапітана "Анкарагюджю" Анте Кулушича по обличчю, за що був виключений із заявки на матч проти "Галатасарая". Без нього команда здобула сенсаційну перемогу з рахунком 1:0, але залишилася на останньому місці в Суперлізі.

Пізніше з'явилася інформація про те, що клуб прийняв рішення розірвати орендну угоду з Жерсоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Родрігеса оштрафували за неспортивну поведінку під час матчу турецької Суперліги проти "Трабзонспора".