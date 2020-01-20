У Туреччині воротаря видалили за два відбиті пенальті – опубліковано відео

У матчі третього турецького дивізіону, в якому "Ушакспор" приймав на своєму полі "Велімешеспор", трапився неймовірний епізод.

У компенсований арбітром час за рахунку 2:0 на користь господарів в їхні ворота був призначений 11-метровий. Голкіпер впорався з першою спробою суперника, перевівши м'яч на кутовий. Однак головний суддя, порадившись із асистентом, показав йому жовту картку, оскільки він залишив лінію воріт до удару, і попросив виконати пенальті ще раз.

Радість захисника, який відбив вирішальний удар

Футболіст повторно підійшов до 11-метрової позначки й не зумів переграти голкіпера, який знову, на думку помічника арбітра, порушив правила й був видалений із поля. Замін вже не залишалося, тому цього разу у воротах опинився номінальний захисник, і йому також вдалося відбити пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч вищої ліги Туреччини між "Ґьозтепе" та "Фенербахче" завершився скандалом через VAR.

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