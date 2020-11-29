У Туреччині п'яний пасажир напав у літаку на футбольну команду. Відео

Нетверезий пасажир авіарейсу Ізмір – Адана напав на футболістів "Козанспора", які поверталися з матчу проти "Акхісар Беледієспора" з Бергами, повідомляє Sabah.

Перед посадкою в аеропорту Адани пасажир, який сидів позаду одного з менеджерів клубу, зробив тому зауваження за зняту медичну маску.

Скандал швидко переріс у сутичку, до якої долучилися інші футболісти. Те, що відбувалося, вдалося зняти одному з очевидців. На відео чутно жіночі крики "Досить!", а також видно, як бортпровідники намагаються розняти сторони.

Після того, як літак приземлився в аеропорту Адани, бешкетників затримала поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада абсолютна чемпіонка світу з боксу серед професіоналів Наталія Рагозіна влаштувала скандал у літаку "Аерофлоту".

Титуловану російську спортсменку перед зльотом у Москві попросили надіти маску, що викликало бурхливий протест із боку 44-річної Рагозіної.