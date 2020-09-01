У тренера збірної Швейцарії, з якою зіграє Україна, виявлено коронавірус

46-річний тренер із воротарям збірної Швейцарії з футболу Патрік Фолеттi здав позитивний тест на коронавірус.

Результат тесту прийшов у вівторок, 1 вересня. Всі інші тести – негативні.

"У нього не було контакту ні з іншою частиною делегації, ні з гравцями. Фолеттi не проявляє жодних симптомів і залишається в ізоляції. Після консультації з кантональними органами охорони здоров'я, було визначено, що для національної збірної немає жодних додаткових обмежень", – йдеться на офіційному сайті футбольного союзу Швейцарії.

Нагадаємо, що збірна України з футболу в четвер, 3 вересня, проти збірної Швейцарії зіграє свій перший матч у Лізі націй УЄФА.

Початок зустрічі о 21:45. Був опублікований список телеканалів, які покажуть цю гру.