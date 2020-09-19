У Тернополі від коронавiрусу помер відомий футбольний фанат

Один з найдавніших фанатів футбольного клубу "Нива" Роман Топорницький помер в суботу, 19 вересня, в лікарні Тернополя.

Чоловікові було 35 років. Причиною смерті стала пневмонія, викликана коронавiрусною інфекцією.

"Роман стояв біля витоків нашого фанатського руху і "катав" за команду більше десяти років. Виїзд в Бурштин на матч Кубка України проти "Карпат" з Галича став для нього 56-м і останнім. Спи спокійно, друже", – йдеться в некролозі в пабліку Ultras Nyva Ternopil.

Роман Топорницький помер від COVID-19 Facebook Ultras Nyva Ternopil

За 4 дні до смерті Роман на своїй сторінці в Facebook написав, що у нього важка форма хвороби і необхідна велика сума на дорогі ліки.

Останнє прижиттєве фото Романа Facebook Романа Топорницького

За 2 дні до трагедії у нього в акаунті з'явився новий пост, в якому фанат повідомив, що грошей більше здавати не треба, так як він пішов на поправку.

Роман попросив не здавати гроші Facebook Романа Топорницького

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від коронавiрусу.