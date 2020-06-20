В темношкірого футболіста кинули пляшку з трибуни на матчі без глядачів

В сенегальського нападника стамбульського клубу "Бешикташ" Демба Ба жбурнули пляшку на матчі 28-го туру чемпіонату Туреччини.

Інцидент стався у грі проти "Анкарагюджю", яка проходила без глядачів. Пляшка з водою була кинута в 35-річного форварда гостей, коли той після заміни перебував на лаві запасних. Предмет потрапив в ногу Ба.

"Йому завдали легкі травми. Того, хто це кинув, знайде поліція. Сумно і одночасно кумедно, що це сталося в матчі без глядачів", – цитує Milliyet тренера "Бешикташ" Окана Бурука. Гравцеві надали допомогу. Повідомляється, що з його здоров'ям все в порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курйозний епізод стався в матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Ла Лізі.

На 53-й хвилині поєдинку "Мальорка" - "Барселона" (0:4), який проходив без глядачів у зв'язку з пандемією коронавiрусу, на поле вибіг уболівальник.