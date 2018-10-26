У світовому футболі спалахнув гучний скандал: стали відомі подробиці

Міжнародна федерація футболу ФІФА заборонила іспанській Ла Лізі проводити матч між "Жироною" та "Барселоною" в Маямі. Про це заявив президент організації Джанні Інфантіно на засіданні ради організації.

На думку футбольних функціонерів, поєдинок повинен відбутися на стадіоні "Жирони".

"Гра чемпіонату Іспанії між "Жироною"та "Барселоною" не може проводитися в іншій області, яка не пов'язана з країною проведення змагань, зокрема, в Маямі. Рада ФІФА розглянула це питання, і ми наголошуємо, що офіційні матчі національних ліг повинні гратись у самій країні. Тому, будучи президентом ФІФА, я оголошую, що організація виступає проти ідеї Ла Ліги, і забороняє грати матч "Жирона" - "Барселона" на території США або де-небудь, крім Іспанії", - наводить слова Інфантіно AS.

Джанні Інфантіно sportsdaily

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Ла Ліга залишилася незадоволена таким рішенням ФІФА і збирається опротестувати його в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Нагадаємо, що Ла Ліга підписала контракт на проведення кількох матчів чемпіонату Іспанії на території США з метою популяризації змагань по всьому світу.

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