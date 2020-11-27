У стилі Марадони: український футболіст забив фантастичний гол "Шахтарю"

Михайло Морозов Футбол 21:45, 27.11.2020

Футболіст "Дніпра-1" Костянтин Домарацький забив гол після неймовірного сольного проходу в стилі легендарного Дієго Марадони, який помер в середу, 25 листопада, і допоміг своєму клубу перемогти донецький "Шахтар" в матчі молодіжного чемпіонату України.

На 73-й хвилині поєдинку за рахунку 1:1 він підхопив м'яч біля свого штрафного майданчика, пробіг все поле і, обігравши на своєму шляху трьох суперників, пробив повз голкіпера. Незабаром дніпряни зуміли подвоїти перевагу, а вже в доданий час "гірники" встановили остаточний рахунок зустрічі з пенальті – 3:2.

Господарі піднялися на сьоме місце в таблиці. Тепер в їхньому активі 15 очок після 11 турів. "Шахтар" йде другим і тепер відстає від київського "Динамо" на 6 пунктів – 24 проти 30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Першої ліги України був забитий гол-шедевр після розіграшу кутового.

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