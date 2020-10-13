У США футболіст забив приголомшливий гол у стилі могильника команди Лобановського. Відео

Нападник "Спортинг Канзас Сіті" з Вищої ліги футболу США (МЛС) Ерік Уртадо забив неймовірний переможний гол у ворота "Нешвілла" в матчі 16-го туру чемпіонату.

Він відгукнувся на довгу передачу партнера по команді, вирішивши не приймати м'яч, а пробити одним дотиком зльоту. Йому вдався приголомшливий удар у дальній верхній кут, який нагадав легендарний гол Марко ван Бастена, який поховав збірну СРСР Валерія Лобановського в фіналі чемпіонату Європи 1988 року.

Завдяки перемозі з рахунком 2:1 "Канзас Сіті" закріпився на третьому місці Західної конференції та наблизився до лідерів. "Нешвілл" продовжує вести відчайдушну боротьбу за вихід у зону плей-оф у Східній конференції, маючи порівну очок із "Атлантою Юнайтед", яка посідає необхідну для цього 10-ту позицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США футболіст забив переможний гол ударом п'ятою з 20 метрів.