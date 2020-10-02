У США футболіст забив переможний гол ударом п'ятою з 20 метрів

У матчі другого за силою футбольного дивізіону США (USL Championship) між "Філадельфією Юніон-2" і "Хартфордом" був забитий неймовірний переможний гол наприкінці зустрічі.

На останній хвилині основного часу за рахунку 2:2 голкіпер господарів перехопив флангову подачу суперників і взяв м'яч до рук. Він хотів вкинути ігровий снаряд на хід партнеру по команді, але нападник "Хартфорда" вдало підставив п'яту, після чого м'яч перелетів воротаря та захисника й опинився в сітці.

Здобувши перемогу з рахунком 3:2, гості вийшли на перше місце в групі F чемпіонату USL. На їхньому рахунку 32 очки в 15 матчах. "Філадельфія" йде четвертою з п'яти команд з 9 балами після такої ж кількості зіграних поєдинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинський футболіст "Фейєноорда" Маркос Сенесі забив фантастичний гол "ножицями".