У США футболіст забив неймовірний гол прямим ударом з кутового

У матчі 12-го туру американської Вищої ліги футболу (МЛС) між "Нью-Йорк Ред Буллз" і "Цинцинатті" був забитий видовищний гол.

Йшла 85-та хвилина зустрічі, коли гості заробили кутовий за рахунку 0:0. До м'яча підійшов 35-річний боснієць Харіс Медунянін і відправив його в сітку воріт від дальньої штанги, запустивши ігровий снаряд за неймовірною траєкторією.

Цей гол став єдиним у матчі і дозволив "Цинцинатті" добути третю перемогу в сезоні. Тепер команда займає 10-те місце в Східній конференції МЛС і відстає на три очки від зони плей-оф, а "Нью-Йорк" залишився на 8-й позиції з відставанням в один бал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції футболіст "завис" у повітрі і забив гол у стилі карате.