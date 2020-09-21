У США футболіст забив неймовірний гол прямим ударом з кутового

Михайло Морозов Футбол 14:55, 21.09.2020

У матчі 12-го туру американської Вищої ліги футболу (МЛС) між "Нью-Йорк Ред Буллз" і "Цинцинатті" був забитий видовищний гол.

Йшла 85-та хвилина зустрічі, коли гості заробили кутовий за рахунку 0:0. До м'яча підійшов 35-річний боснієць Харіс Медунянін і відправив його в сітку воріт від дальньої штанги, запустивши ігровий снаряд за неймовірною траєкторією.

Цей гол став єдиним у матчі і дозволив "Цинцинатті" добути третю перемогу в сезоні. Тепер команда займає 10-те місце в Східній конференції МЛС і відстає на три очки від зони плей-оф, а "Нью-Йорк" залишився на 8-й позиції з відставанням в один бал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції футболіст "завис" у повітрі і забив гол у стилі карате.

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