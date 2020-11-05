У США футболіст у неймовірному стрибку врятував команду від голу. Відео

У матчі Вищої ліги футболу США (МЛС) між "Лос-Анджелес Гелаксі" та "Сіетл Саундерс" захисник гостей у неймовірному стрибку врятував команду від пропущеного гола.

На 15-й хвилині поєдинку за рахунку 0:0 суперник подав кутовий, після якого голкіпер припустився помилки на виході, не зумівши зафіксувати м'яч. В результаті метушні у штрафному майданчику футболіст "Лос-Анджелеса" завдав удару по, здавалося, незахищеним воротам суперника, але Алекс Ролдан проявив дива реакції та перевів ігровий снаряд у поперечину, перш ніж він був вибитий в поле.

Матч між командами закінчився внічию 1:1 – "Сіетлу" вдалося відігратися на третій доданій до другого тайму хвилині. "Гелаксі" займає 10-те місце в Західній конференції МЛС, а "Саундерс" йдуть третіми після 21 зіграного поєдинку.

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