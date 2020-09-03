У справі з відходом Мессі з "Барселони" виник новий поворот

Олександр Чеканов Футбол 13:59, 3.09.2020

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі серйозно роздумує над тим, щоб залишитися в клубі та відпрацювати нинішній контракт, який розраховано до літа 2021 року.

Такі дані має журналіст видання TyC Мартін Аревало. За його словами, зі своїм майбутнім аргентинець повинен визначитися 3 вересня.

"У справі Мессі є новий сценарій: з'явилися конкретні шанси на, що найкращий в світі футболіст залишиться до червня 2021 року і виконає свій контракт. На даний момент він в роздумах. Керівництво просило його залишитися. Лео скоро вирішить. І буде вести переговори. Подивимося, чим це закінчиться ", – написав Аревало на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ дізналися про новий контракт Мессі з власниками "Манчестер Сіті".

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