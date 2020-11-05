У Швеції суддя помилково дав свисток і скасував шедевральний гол. Відео

У матчі першого по силі дивізіоні чемпіонату Швеції з футболу між "Сіріусом" і "Кальмаром" трапився курйозний епізод.

У другому таймі поєдинку за мінімальної переваги господарів (2:1) японський футболіст Юкія Сугіта красиво розібрався з кількома гравцями "Кальмара" і без шансів для голкіпера пробив у дальній верхній кут воріт суперника. М'яч від поперечини влетів у сітку, проте гол не був зарахований, оскільки за секунду до цього головний арбітр зустрічі вирішив зафіксувати фол на японцеві і призначив штрафний удар.

З цього стандарту "Сіріусу" забити не вдалося, а вже через 6 хвилин гості встановили остаточний рахунок матчу – 2:2 замість можливих 3:1. Після 26 турів "Кальмар" замикає турнірну таблицю з 21 очком, а господарі йдуть сьомими з 37 пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, норвезький футбольний клуб забив гол-шедевр, подолавши все поле в два дотики.