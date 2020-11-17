У Швейцарії відправили збірну України на карантин

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Україна Німеччина

Головний лікар кантону Люцерн хоче відправити збірну України на карантин після того, як чотири додаткових ПЛР-тести футболістів і персоналу нашої команди виявилися позитивними.

На офіційній сторінці Федерації футболу Швейцарії в Twitter підтвердили рішення головлікаря. Тепер долю матчу України в п'ятому турі Ліги націй буде вирішувати УЄФА.

Тепер долю матчу України в п'ятому турі Ліги націй буде вирішувати УЄФА.

Як повідомляє видання Blick, в нашій команді готові в екстреному порядку привезти футболістів молодіжної збірної та перенести поєдинок на середу, 18 листопада, якщо наші суперники будуть згодні на цей варіант.

У разі скасування матчу Україні можуть зарахувати технічну поразку, яка призведе до вильоту підопічних Андрія Шевченка з елітного дивізіону Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше склад нашої команди поповнили троє футболістів молодіжної збірної. Після поразки від Німеччини коронавірус був виявлений у Євгена Макаренка, Дмитра Різника й Едуарда Соболя. У вівторок, 17 листопада, позитивні тести здали футболісти Руслан Малиновський, Жуніор Мораес і Сергій Кривцов і тренер з фізпідготовки Іван Баштовий.

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