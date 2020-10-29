У Шотландії телеглядачі не змогли подивитися матч через лису голову арбітра

Михайло Морозов Футбол 17:35, 29.10.2020

Телеглядачі не змогли подивитися матч другого за силою футбольного дивізіону Шотландії між "Інвернессом Каледоніан Тісл" та "Ейр Юнайтед" після збою в роботі роботизованої камери.

Як повідомляє видання DailyMail, господарі вирішили відмовитися від оператора на своїх поєдинках, тому його роль виконував штучний інтелект. Камера постійно плутала м'яч із лисою головою бокового арбітра та фокусувала свою увагу на його переміщеннях.

Камера переплутала лисину арбітра з м'ячем
Twitter
Боковий арбітр матчу у фокусі камери
"Інвернесс Каледоніан Тісл"

Відзначається, що багато клубів нижчих дивізіонів використовують роботів для зйомки, щоб зменшити витрати.

Поєдинок, який пройшов повз телеглядачів, закінчився внічию 1:1. Для "Інвернесса" це очко стало першим в нинішньому сезоні після двох турів, а для гостей – четвертим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Англії через сильний ураган трапився курйозний момент.

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