У Шотландії телеглядачі не змогли подивитися матч через лису голову арбітра

Телеглядачі не змогли подивитися матч другого за силою футбольного дивізіону Шотландії між "Інвернессом Каледоніан Тісл" та "Ейр Юнайтед" після збою в роботі роботизованої камери.

Як повідомляє видання DailyMail, господарі вирішили відмовитися від оператора на своїх поєдинках, тому його роль виконував штучний інтелект. Камера постійно плутала м'яч із лисою головою бокового арбітра та фокусувала свою увагу на його переміщеннях.

Камера переплутала лисину арбітра з м'ячем Twitter

Боковий арбітр матчу у фокусі камери "Інвернесс Каледоніан Тісл"

Відзначається, що багато клубів нижчих дивізіонів використовують роботів для зйомки, щоб зменшити витрати.

Поєдинок, який пройшов повз телеглядачів, закінчився внічию 1:1. Для "Інвернесса" це очко стало першим в нинішньому сезоні після двох турів, а для гостей – четвертим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Англії через сильний ураган трапився курйозний момент.