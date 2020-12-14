У "Шахтарі" прокоментували результати жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін залишився задоволений жеребкуванням 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого "гірники" зустрінуться з "Маккабі" з Тель-Авіва.

Незважаючи на це, він зазначив, що команді ні в якому разі не можна недооцінювати суперника, оскільки це може негативно вплинути на результат. За його словами, вболівальники не пробачать "Шахтарю" виліт від ізраїльського клубу.

"Ми задоволені і, як я розумію, наш головний тренер теж. Просто ми повинні розуміти, що так довго не буде. Часом, можливо, нам краще відразу отримати дуже сильного суперника – так ми з ним концентруємося й отримуємо результат. Найголовніше наше питання: як ми зіграємо? Якщо зіграємо, недооцінивши суперника, подумавши, що буде легко, то це буде проблемою для нас. Сподіваюся, футболісти будуть пам'ятати про це та покажуть хорошу гру. Принаймні якщо ми не пройдемо, то вболівальники нам цього не пробачать", – цитує слова Палкіна офіційний сайт "гірників".

Директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна також вважає, що команді пощастило з жеребом, оскільки донецькому клубу міг випасти більш серйозний суперник.

"Я задоволений жеребкуванням, могло бути набагато гірше. Вважаю, що "Шахтар" – фаворит у цій парі. "Маккабі Тель-Авів" показав непогану гру в Лізі Європи, посів друге місце в своїй групі, тому з великою повагою ставимося до суперника. Повторюся, що "Шахтар" фаворит у цій грі, адже ми все-таки півфіналіст Ліги Європи минулого сезону", – цитує слова Срни сайт телеканалів " Футбол 1/2/3 ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи і 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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