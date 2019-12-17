"У" Шахтар "за КамАЗ грошей": Шовковський розповів про бесіду з Ахметовим

Колишній голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський згадав, як на відпочинку у Франції в 2008 році перетнувся з власником "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

"Офіційної пропозиції не було. В одному з ресторанів я побачив Ріната Леонідовича. Він теж був з друзями. І наш столик стояв так, що повз нього було неможливо пройти на вихід. Він проходив, ми привіталися і почали розмовляти. Не хочу передавати всі деталі нашій дискусії. Під час розмови він сказав, що взагалі свого часу хотів купити трьох гравців "Динамо". Один з них - Олександр Шовковський. Я відповів: "При всій повазі, але як ви собі уявляєте, щоб я з "Динамо" перейшов в "Шахтар"?" - заявив легендарний воротар в ефірі Youtube-ка налу "Вацко-Light".

Олександр Володимирович уточнив, що на той момент йому було дуже складно уявити такий трансфер.

"Можливо, якби привезли "КамАЗ" грошей, то була б інша розмова. Але я не бачив цього", - підсумував Шовковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шовковський однозначно відповів на питання, що буде, якщо Ігор Суркіс подзвонить і запропонує йому пост головного тренера "Динамо".

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